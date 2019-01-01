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01 Січень 2019, Київ 18:34
Публікації Радіо Свобода

Від Донецька до Львова – чого бажають українці в новому році

Святкування Нового року у Києві. 2018 рік

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Новий рік – одне з головних і найулюбленіших свят в Україні. Скрізь, і на Сході – в окупованих Донецьку і Луганську, і на Заході – у Львові, на півдні – Одесі і в окупованому Криму, і в столиці. Журналісти «Донбас.Реалії» проїхали по всій країні і дізналися в українців – чого вони чекають в новому 2019 році і чого бажають один одному, опинившись по різні боки ліній розмежування і адміністративних кордонів.

Україна, Донбас, Окупований Донецьк. За кілька днів до Нового року донеччани згадують рік, що минає. Більшість людей кажуть – рік був важким, але життя «потихеньку йде».

«Запам’яталося те, що, принаймні, нас не обстрілювали. Принаймні, наш район», – розповідає жителька Донецька.

Інший донеччанин додає – вже звикли до труднощів. І в наступному році нічого доброго, каже, не буде.

Незважаючи на сумні спогади про 2018 рік, в Донецьку від 2019-го чекають змін на краще.

Донецьк. Окупована російськими гібридними силами територія
Донецьк. Окупована російськими гібридними силами територія

«Від майбутнього? Надія вмирає останньою і ми чекаємо, що все налагодиться. Того, чого в даний момент усі бажають – миру», – каже мешканка Донецька.

«Ну, напевно, закінчення ось цієї ось усієї війни. Щоб все було взагалі відмінно», – додає донеччанин.

Люди, яких «Донбас.Реалії» опитали на вулиці, у більшості своїй розповідали, що втомилися від війни і «хочуть, щоб все налагодилося». А ще донеччани передають вітання землякам з Донбасу – бажають мирного неба, здоров’я і бути коханими. Інші кажуть – не відокремлюють жителів підконтрольної українській владі території і так само бажають життєвих успіхів і щастя. Подекуди люди на вулицях Донецька все ж кажуть й про політику й бажають «поменше дивитися телевізор».

Жителька Донецька
Жителька Донецька

«У кожного з того боку родичі. Нехай менше дивляться телевізор, нехай більше спілкуються з родичами. Нехай дивляться не зведення військові, а дзвонять мамі-татові, братові-сестрі в Донецьк. Усього найкращого бажаю – не можу бажати поганого», – каже жителька Донецька.

Луганськ

У сусідньому окупованому Луганську – схожі настрої.

Сподіваємося на краще. Що все ж таки про нас не забудуть. Я сама жила в Одесі, в Житомирі. Так що я теж українка.

Жителька Луганскька
Жителька Луганскька

Рік, що минає? Ну, взагалі-то, позитивного нічого. Очікую, що, зрештою, вирішиться наша доля.

Щоб всі не хворіли, всі були здорові і щасливі. Щоб настав мир. Була у нас робота.

Львів

На іншому кінці країни, в мирному Львові, теж говорять про війну. Львів’яни передають жителям Донбасу повідомлення – про них пам’ятають.

– Війна на сході то й тільки турбує дуже. В нас народ дуже добрий, нормальний такий, дружній. І один за одного все ж таки, знаєте, піклується. І тому я хочу, щоб все ж таки всім було дуже гарно. В нашій країні щоб було гарно жилось.

Львів напередодні Нового року
Львів напередодні Нового року

Я хочу, щоб вони точно знали, що про них в Україні пам’ятають і ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться повернути ці території і жити всім єдиною країною.

– Рік 2018 був, можна сказати, роком боротьби, йде війна. Ми маємо бути всі згуртовані. Мобілізовані внутрішньо, психологічно. Не те, що «шалтай-болтай», значить, скачуть, танцюють. Не до того зараз. Хлопці там мерзнуть, гинуть, раняться на фронті, а ми тут дурня валяємо.

Одеса

В Одесі 2018-й згадують з властивим цьому місту почуттям гумору. Зокрема, мешканець Одеси розповів журналістам «Донбас.Реалії» про те, що у 2018 році почав працювати у підземному переході. І що наступного року він не планує продовжувати там працювати. Але не дивлячись на сміх, у одеситів знайшлися слова і для жителів Донбасу.

Житель Одеси
Житель Одеси

«Терпіння і надії на краще. У мене дуже багато звідти знайомих як би і те, що я чув від них ось як би погляд з боку мирних людей, мирного населення, не хотілося б взагалі, щоб десь таке відбувалося», – каже жителька Одеси.

Крім того, одесити бажають жителям Донбасу не втрачати силу духу, зберігати почуття гумору – щоб легше пережити складні ситуації, і, звичайно миру. У 2019 кажуть – чекають на позитивні зміни і закінчення війни.

«Ой, миру. Миру. Щоб діти наші не гинули, щоб всі повернулися додому. І мами не плакали, а діти були щасливі. Звичайно, щоб швидше закінчувалася вся ця війна, плутанина, щоб вони все додому повернулися здоровими», – каже одеситка.

Сімферополь

В анексованому Роcією Криму перш за все, бажають один одному любити рідних і близьких, навідувати стареньких батьків і підтримувати один одного. Жителі кримської столиці бажають також «відчувати життя, бо воно коротке».

Новорічна ялинка в Сімферополі
Новорічна ялинка в Сімферополі

На питання, як пройшов їхній рік, кримчани, перш за все говорили про свої особисті здобутки і настрої. Але все ж виказували надії, що у 2019 «війна з Україною закінчиться».

«Чекаю? Та ж сама буде корупція. Вони поміняються місцями. Всі прекрасно знають, хто у нас сидить в депутатах, на чолі з Аксьоновим, який бив себе в груди і кричав: «Все, ми з матінкою-Росією! Так ми тепер по-іншому у житимемо!» Брехня, товариш Аксьонов!», – обурюється місцевий житель.

Київ

В українській столиці перехожі на вулицях пропонують рецепт змін у 2019 році – «щоб щось змінилося, треба піднятися з дивану, вийти, закатати рукава і братися до роботи». В Києві також не забувають про тих, хто живе на сході України.

Новорічна ялинка у Києві
Новорічна ялинка у Києві

«Насправді, це дуже складно відчути все, що відчувають ці люди, тому, насправді, дуже складно щось побажати. Одна справа, що ми відчуваємо тут в Києві, п’ючи каву, інша справа – коли ти живеш на сході. Тому так. Цим людям бажаю сил, терпіння і все одно все змінюється і рано чи пізно, я сподіваюсь, рано, там все стабілізується і покращиться», – каже житель Києва.

Згадують не тільки жителів Донбасу, але й тих українців, які живуть за кордоном.

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