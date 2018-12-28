(Публікуємо мовою оригіналу)

Концерты, советские фильмы или «голубые огоньки»… Что в новогоднюю ночь будут смотреть жители Донбасса по обе стороны линии разграничения? Группировки «Л/ДНР» свои концерты на телевидении не устраивают, а из-за отключения украинских каналов жители ОРДЛО вынуждены смотреть российские. Жители подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей, отказываться от советских традиций не собираются, как и от концертов на пророссийских каналах.

Жительница Луганска Ирина вот уже четвертый Новый год будет встречать не с Украиной. Говорит, нарушена главная традиция – раньше встречали Новый год сначала с Россией, поздравляли родственников в соседней стране, а потом уже праздновали и со своими согражданами. Теперь же по телевидению сначала поздравляет «не твой президент и не твою страну», а уже через час – открываешь шампанское с Украиной.

«Будем смотреть российские концерты. У «ЛНР» своих же «звезд» нет, шоу не делают. А в новогоднюю ночь хочется каких-то концертов. Пусть и на фоне, но чтоб музыка была. Может «Ночь на Первом» посмотрим. «Голубой огонек» не будем смотреть точно, последние годы он очень политичный», – написала Радио Донбасс.Реалии луганчанка Ирина .

Так на «Голубом огоньке» 2016 года Надежда Бабкина в музыкальном номере высмеивала президента Порошенко и напоминала, что Украина и Россия – братские народы.

«Сброд во главе с Бабкиной глумится и высмеивает президента Украины Порошенко. Пока россияне 31 декабря обжирались водкой и оливье и смотрели эту похабщину, в это время Пётр Порошенко был на передовой, в зоне боевых действий поддерживал дух украинских солдат. Уже три года аннексии. Три года войны. Десятки тысяч смертей. А они всё ржут и про «родню и доброе соседство» распевают. Мерзавцы. А потом – «а почему вы нам не сочувствуете?», – тогда отреагировал российский журналист и блогер Александр Тверской.

А в 2017 году в «Голубом огоньке» показали пародии на лидеров США, Франции, Британии и Германии, некоторые из них пытались привлечь внимание Эммануэля Макрона – соблазнить его. Чего ожидать от этого года?

Первый канал России 31 декабря будет транслировать советские фильмы, а потом традиционно покажет новогодний мюзикл, который прервется выступлением президента России Владимира Путина.

Радио Донбасс.Реалии спросили, а что будут смотреть в новогоднюю ночь жители территорий, которые подконтрольны Украине, к примеру, Мариуполя.

– «Один дома».

– «Реальная любовь» – такая традиция, которая заменяет «Иронию судьбы»

– Ничего мы смотреть не будем. Мы ложимся спать.

– Фильм какой-нибудь светлый и добрый.

– Хотелось бы «Голубой огонек», как раньше.

– Все как и надо, по-старому – «Ирония Судьбы».

Анна – жительница Рубежного – считает, что на украинских телеканалах последние четыре года просто нечего смотреть в новогоднюю ночь.

«Раньше были мюзиклы «Вечера на хуторе близ Диканьки», про казаков, про мушкетеров. Очень нравились. И сюжеты интересные, и известные украинские артисты, которые поют непривычные для себя песни, и вот правда волшебство. А сейчас? Вот если будет хоть парочку концертов, то уже хорошо. Но там же просто будут этого года песни, притянутые за уши к сказке», – отметила Анна.

По информации украинских изданий, телеканал «1+1» в новогоднюю ночь покажет очередной вечер юмора от «95 квартала», «СТБ» порадует зрителей советскими фильмами – «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентельмены удачи» и «Бриллиантовая рука», «Новый канал» покажет три части «Классного мюзикла», а на «ICTV» – премьера сериала и шутки от «Дизель-шоу», «НЛО-ТВ» покажет праздничный выпуск «Мамахохотала» и комедийный спецпроект «Дефективы». Новогодние концерты можно будет увидеть только на трех каналах: «UA:Перший», «Украина» и «Интер». Какие концерты собираются смотреть жители Мариуполя?

– По «Интеру» будем смотреть. Там вроде все звезды будут.

– Концерт по «Интеру». Этот кончится, потом второй буду смотреть.

– Концерт «Дискотека 80-х» на НТН.

И если на телеканалах «Украина» и «UA:Перший» к списку выступающих «звезд» вопросов нет, то «Интер» видимо на своих ошибках не учится – лица все те же. Вновь Ани Лорак и Таисия Повалий. А ведь в прошлом году уже из-за этих двух исполнительниц разгорелся скандал – социальные сети назвали такой концерт плевком в лицо украинцев.

По словам луганского блогера Алексея Фалина, украинцы в новогоднюю ночь включают концерты, чтобы музыка просто играла на фоне. Внимательно их смотрят больше в период 1-3 января, когда они уже идут в повторах. Также Фалин отметил, что Украина не снимает мюзиклы скорее из-за того, что нет высокого спроса.

«Сейчас украинское телевидение очень активно развивается и активно реагирует на спрос зрителей. И если был бы спрос в таких мюзиклах, то каналы бы их снимали. Там работают далеко не глупые люди, которые исследуют, что людям нравится. Они ж не с потолка берут – кто будет выступать на концертах? Каналы платят большие деньги за такие исследования, они хотят понравиться зрителям», – говорит Алексей Фалин.

Также блогер отметил, что Украина должна снимать и продвигать свои новогодние фильмы в ответ на традиционное советское кино или же российские «Елки», но на это уйдет еще несколько лет. Так как украинское кино только начинает делать свои независимые шаги от российского кинематографа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)