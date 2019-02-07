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07 Лютий 2019, Київ 14:03
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом

Петро Порошенко заявив про намір балотуватися на посаду президента України 29 січня в Києві

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Центральна виборча комісія України зареєструвала президента Петра Порошенка кандидатом на виборах голови держави, що відбудуться 31 березня.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 7 лютого.

Порошенко заявив про намір балотуватися на посаду президента України 29 січня в Києві.

Вибори і я: міфи
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Вибори і я: міфи

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Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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