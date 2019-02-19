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19 Лютий 2019, Київ 18:04
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Економіка Росії не справляється з ефектом санкцій – Тизенгаузен

Економіка Росії не справляється з ефектом санкцій – Тизенгаузен
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Європа ніколи не відмовиться від санкцій проти Росії, поки та не виконає своїх зобов’язань. У цьому переконував 19 лютого з трибуни парламенту України, виступаючи українською мовою, голова Європейської ради Дональд Туск. А глава чільної держави континенту – Німеччини – Ангела Меркель наголошує, що вона – на боці України, але без російського газу ніяк не обійтися. Російська агресія і підтримка Європою України. Про це у програмі «Вашої Свободи» говорили експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, політичний експерт Олег Саакян, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба та німецький політолог Андреас Умланд.

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