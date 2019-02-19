Туск у Верховній Раді: Європа ніколи не визнає анексію Криму й не відмовиться від санкцій

Європа ніколи не визнає анексію Росією Криму й не відмовиться від санкцій, заявив голова Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній Раді України з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії.

«Європейський союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір. Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму й не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов’язання. Також Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський союз залишався єдиним», – сказав Туск українською мовою.

Європейські санкції здебільшого стосуються російського банківського та енергетичного секторів. Їх вперше запровадили влітку 2014 року й відтоді щоразу продовжували на півроку.

Вони стали відповіддю на анексію Росією Криму й підтримку Москвою бойовиків на Донбасі в збройному конфлікті з українською армією.