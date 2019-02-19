Засідання Верховної Ради з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії. Трансляція

У Верховній Раді відбувається засідання з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Під час засідання очікується виступ президента України Петра Порошенка і голови Європейської ради Дональда Туска. Також до участі у заході запрошені прем’єр-міністр України, члени уряду, представники громадських об’єднань, спілки ветеранів АТО, Меджлісу кримськотатарського народу, українські та іноземні політичні діячі, представники іноземних парламентів, міжнародних парламентських організацій та дипломатичного корпусу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.