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18 Лютий 2019, Київ 23:56
Новини | Політика

Туск: продовження реформ є найкращим способом вшанувати Героїв Небесної сотні

Дональд Туск прибув до Києва 18 лютого, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні

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Президент Європейської ради Дональд Туск закликав владу України продовжувати реформи. За його словами, це буде найкращим вшануванням пам’яті Героїв Небесної сотні.

Туск сказав про це 18 лютого в Києві на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

«Я думаю, найкраща форма шани, яку можна віддати жертвам… – це робити все, що ви можете для продовження реформ, зусиль, щоб досягти найкращих стандартів демократії, законодавства», – заявив президент Євроради.

Зі свого боку, Петро Порошенко подякував Дональду Туску за сьогоднішнє рішення Ради Європейського союзу щодо «азовського пакету» санкцій проти Росії.

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Президент заявив, що Росія намагається знищити українську державність, що підтверджується, зокрема її агресивними діями в Азово-Чорноморському басейні й захопленням українських моряків.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

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За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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