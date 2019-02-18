Туск: продовження реформ є найкращим способом вшанувати Героїв Небесної сотні

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав владу України продовжувати реформи. За його словами, це буде найкращим вшануванням пам’яті Героїв Небесної сотні.

Туск сказав про це 18 лютого в Києві на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

«Я думаю, найкраща форма шани, яку можна віддати жертвам… – це робити все, що ви можете для продовження реформ, зусиль, щоб досягти найкращих стандартів демократії, законодавства», – заявив президент Євроради.

Зі свого боку, Петро Порошенко подякував Дональду Туску за сьогоднішнє рішення Ради Європейського союзу щодо «азовського пакету» санкцій проти Росії.

Президент заявив, що Росія намагається знищити українську державність, що підтверджується, зокрема її агресивними діями в Азово-Чорноморському басейні й захопленням українських моряків.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.