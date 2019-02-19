Порошенко підписав звернення до генсекретаря ООН щодо звільнення українських моряків

Президент України Петро Порошенко підписав звернення до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо сприяння звільненню українських моряків, захоплених російською ФСБ. Звернення ініційоване представниками громадськості і діячами культури, зазначили у адміністрації президента.

Порошенко наголосив, що порушує це питання на міжнародному рівні та закликає світових лідерів допомогти повернути українських моряків додому, а також забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі.

«Ми не дамо перетворити наше – підкреслюю, наше – Азовське море на російське озеро. І дуже важливо зараз констатувати, що світ демонструє цю солідарність», – зазначив президент.

Він додав, що сьогодні поїде до Нью-Йорка, де в Генеральній асамблеї ООН пройдуть дебати щодо стану справ на окупованих Росією територіях України.

«Наголошую, в документах ООН у нас зараз використовується термін «окуповані Російською Федерацією українські території». Це надзвичайно важливо, в тому числі для захисту позиції України з точки зору міжнародного права», – зауважив Порошенко, додавши, що планує зустрітися з керівництвом ООН, в тому числі з генеральним секретарем організації.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені зі слідчих ізоляторів, заявляють у Києві.​