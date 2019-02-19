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19 Лютий 2019, Київ 13:32
Новини | Політика

Порошенко підписав звернення до генсекретаря ООН щодо звільнення українських моряків

Порошенко має зустрітися з генеральним секретарем ООН у Нью-Йорку

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Президент України Петро Порошенко підписав звернення до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо сприяння звільненню українських моряків, захоплених російською ФСБ. Звернення ініційоване представниками громадськості і діячами культури, зазначили у адміністрації президента.

Порошенко наголосив, що порушує це питання на міжнародному рівні та закликає світових лідерів допомогти повернути українських моряків додому, а також забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі.

«Ми не дамо перетворити наше – підкреслюю, наше – Азовське море на російське озеро. І дуже важливо зараз констатувати, що світ демонструє цю солідарність», – зазначив президент.

вернення ініційоване представниками громадськості та діячами культури
вернення ініційоване представниками громадськості та діячами культури

Він додав, що сьогодні поїде до Нью-Йорка, де в Генеральній асамблеї ООН пройдуть дебати щодо стану справ на окупованих Росією територіях України.

«Наголошую, в документах ООН у нас зараз використовується термін «окуповані Російською Федерацією українські території». Це надзвичайно важливо, в тому числі для захисту позиції України з точки зору міжнародного права», – зауважив Порошенко, додавши, що планує зустрітися з керівництвом ООН, в тому числі з генеральним секретарем організації.

Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео
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Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені зі слідчих ізоляторів, заявляють у Києві.​

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