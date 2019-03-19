У Росії заперечили розміщення надзвукових бомбардувальників та «Іскандерів» у Криму

Голова комітету Державної думи Росії з оборони Володимир Шаманов заперечив інформацію про те, що Росія розмістила в анексованому Криму надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, здатні вражати цілі на відстані до 2 тисяч 200 кілометрів від аеродромів базування, а також оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер- М».

«Їх зараз там просто немає. Інформація, яка раніше з’явилася в ЗМІ, не відповідає дійсності», – заявив Шаманов.

Раніше про розміщення Ту-22М3 повідомило агентство «Інтерфакс» з посиланням на того ж Шаманова, при цьому опублікувавши його пряму мову. Голова комітету, як ідеться в повідомленні, заявляв, що в Криму розміщені «літаки ракетоносної авіації, які проходять глибоку модернізацію і здатні своїм озброєнням знищити будь-яку ціль у Європі». Такі ж дані поширювали інші російські інформагенції.

18 березня про розгортання в Криму бомбардувальників Ту-22М3 повідомив голова комітету з оборони і безпеки Ради федерації Віктор Бондарєв. Він також заявляв, що «дальність крилатих ракет на борту літаків дозволяє нести боєзаряд у будь-яку точку Європи, тим самим вражаючи будь-який об'єкт ворожих систем ПРО і ППО, а модернізація протягом декількох наступних років зробить їх універсальним засобом для ударів по всіх типах цілей на віддаленні в тисячі кілометрів».

У прес-службі комітету Ради федерації з оборони та безпеки 19 березня спростували і слова Бондарєва. Там відзначили, що інформація про наявність на півострові бомбардувальників Ту-22М3 і ракетних комплексів «Іскандер-М» «помилкова». «У Криму розгорнуті зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, «Бук-М2», «Панцир-С1», а також системи ПРО і ППО, здатні надійно прикривати атаки з повітря», – заявили в прес-службі Ради федерації.

14 березня в Міністерстві оборони Росії повідомляли, що два російських бомбардувальники Ту-22М3 виконали політ над нейтральними водами Чорного моря, «екіпажі подолали близько чотирьох з половиною тисяч кілометрів і перебували в повітрі понад п’ять годин».

У грудні 2018 року Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій засудила мілітаризацію Криму, Чорного і Азовського морів, а також закликала Росію вивести з території півострова свої війська.