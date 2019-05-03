Пентагон оприлюднив доповідь про військову загрозу Китаю в Арктиці

Посилення активності Китаю в Арктиці може спричинити наростання військової загрози в цьому регіоні. Про це йдеться в доповіді, яку випустило Міністерство оборони США. У Пентагоні вважають, що Китай, який прагне набути статусу «майже арктичної держави», має намір використовувати Північний морський шлях, в тому числі у військових цілях.

У Вашингтоні посилаються на опублікований у червні минулого року програмний звіт, де уточнюються плани КНР з розвитку в Арктиці. Наприклад, у зв’язку з глобальним потеплінням і таненням льоду Пекін зможе розвивати проект «полярного шовкового шляху», аналог ініціативи «Один шлях, один пояс», яку просуває голова Китаю Сі Цзіньпін.

У Пентагоні заявляють, що плани Китаю містять загрози Вашингтону і його союзникам. Ідеться, зокрема, про Данію, яка, вважають автори доповіді, побоюється інтересу Китаю до її автономної території, Гренландії.

Автори доповіді також відзначають, що Китай вважає пріоритетом модернізацію свого флоту шляхом запуску нових атомних підводних човнів. До 2020 року їх у Китаю буде 65–70 одиниць, вважають експерти.

Територія Китаю не прилягає до вод Арктики, але країна в 2013 році стала членом-спостерігачем в Арктичній раді, до якої входять Росія, США, Канада, Фінляндія, Норвегія, Данія та Ісландія.