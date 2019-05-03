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03 Травень 2019, Київ 20:34
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Що ж є зараз в України спільного з Росією? – думки українців у відео

Що ж є зараз в України спільного з Росією? – думки українців у відео
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Обраний президентом України Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму та агресії на Донбасі, спільне між Україною та Росією залишилося лише одне – це державний кордон. І братськими такі відносини назвати не можна. Раніше президент Росії Володимир Путін знову озвучив свою тезу, що українці та росіяни – саме братські народи. Що ж є зараз в України спільного з Росією і наскільки Україна віддалилась від Москви під час війни? Такі запитання кореспонденти Радіо Свобода поставили на вулицях Києва.

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