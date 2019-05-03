Що ж є зараз в України спільного з Росією? – думки українців у відео

Обраний президентом України Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму та агресії на Донбасі, спільне між Україною та Росією залишилося лише одне – це державний кордон. І братськими такі відносини назвати не можна. Раніше президент Росії Володимир Путін знову озвучив свою тезу, що українці та росіяни – саме братські народи. Що ж є зараз в України спільного з Росією і наскільки Україна віддалилась від Москви під час війни? Такі запитання кореспонденти Радіо Свобода поставили на вулицях Києва.