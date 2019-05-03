У Зеленського розповіли, як оберуть речника президента з 3 тисяч кандидатів

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського розповіли, як оберуть речника глави держави з понад трьох тисяч претендентів на цю роботу. Про це йдеться у відповіді прес-служби Зеленського на запит інформаційної агенції «Українські новини».

«Після відбору за основними критеріями Топ-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему. Оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського. Після цього, за результатами творчого етапу, буде сформований Топ −10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський. Всі фіналісти конкурсу обов’язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами», — зазначили у відповіді на запит.

Організатори конкурсу не відповіли на запитання про заробітну плату спікера, але повідомили, що серед претендентів на посаду є журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти та актори. Резюме надіслали і відомі в українському суспільстві особистості, однак конкретні прізвища в команді Зеленського не назвали.

Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого речника 30 квітня.

Серед головних критеріїв – володіння щонайменше трьома мовами, а саме українською, російською й англійською, досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, готовність працювати цілодобово. Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути креативним і адаптованим до динамічної роботи, а також мати почуття гумору.