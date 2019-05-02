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02 Травень 2019, Київ 20:06
Новини | Політика

Зеленський запрошує бізнес на зустріч, щоб «розставити крапки над «і»

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України

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Новообраний президент України Володимир Зеленський анонсує свою зустріч із представниками великого, середнього і малого бізнесу. Він повідомив про це у Facebook 2 травня.

Точної дати зустрічі Зеленський не назвав, зазначивши, що вона відбудеться «найближчим часом».

«За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над «і», – йдеться в повідомленні.

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України.

За даними ЦВК, 13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

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