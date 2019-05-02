Зеленський зустрівся з мусульманськими релігійними діячами

Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня зустрівся з мусульманськими релігійними діячами, повідомив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов.

«Володимир Зеленський дав висловитись кожному по черзі. Я у своєму слові підкреслив важливість тих значних релігійних прав та свобод, що задекларовані в Конституції та законах Україні, активну участь мусульман у захисті єдності та свободи України, нашу позитивну роль у розбудові громадянського суспільства, активну благодійну діяльність, та відкритість до міжрелігійного діалогу та співпраці з українцями інших світоглядних позицій», – вказав Ісмагілов.

«Зеленський сказав що він прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення та консолідації і має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому. Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економіки, в тому числі і з мусульманських країн. І також зазначив, що Україні потрібен мир між віруючими різних релігій. В цілому – враження позитивні», – додав релігійний діяч і відзначив, що Зеленський «майже дві години спілкувався з нами і вислухав кожного з присутніх».

Наприкінці квітня новообраний президент України зустрівся з керівниками двох найбільших православних церков України – головою ПЦУ Епіфанієм та головною УПЦ (МП) Онуфрієм.

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України.

Читайте також: ​Зеленський вибачився за те, що назвав томос «термосом» – Філарет​

За даними ЦВК, 13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.