«Церква має молитись, а держава – робити» – у Зеленського підбили підсумки зустрічі з Епіфанієм

У прес-службі Володимира Зеленського підбили підсумки сьогоднішньої зустрічі новообраного президента України із предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм у Києві.

«Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі. Новообраний глава держави та митрополит Епіфаній були єдині у тому, що церква має молитись, а держава – робити все, щоб усі регіони нашої країни жили в мирі та спокої. Також були обговорені теми боротьби з корупцією та бідністю», – повідомили у прес-службі Зеленського.

Повідомляється, що Володимир Зеленський отримав у подарунок від митрополита Епіфанія «Острозьку Біблію».

Раніше голова ПЦУ за підсумками зустрічі із Зеленським заявив, що буде молитися, щоб «Бог дав новому главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України».

Зустріч новообраного президента України із предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм відбулася 30 квітня в Михайлівському Золотоверхому монастирі.