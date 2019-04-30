Зеленський зустрівся з головою УПЦ (МП)

Новообраний президент України Володимир Зеленський у понеділок зустрівся із митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм, повідомляє прес-служба цієї церкви.

«Митрополит Онуфрій побажав Володимиру божого благословення на новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові. Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка зараз склалася в релігійній сфері України», – йдеться в повідомленні.

Водночас у прес-службі Володимира Зеленського поки не повідомляли про результати бесіди з митрополитом Онуфрієм.

«Церква має молитись, а держава – робити» – у Зеленського підбили підсумки зустрічі з Епіфанієм

Раніше сьогодні новообраний президент України зустрівся із головою Православної церкви України Епіфанієм. Трохи згодом стало відомо і про його бесіду з патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.