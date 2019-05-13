США застерігають своїх громадян від поїздок до Іраку через «підвищену напруженість»

Посольство США в Багдаді оприлюднило попередження для американських громадян про «підвищену напруженість» в Іраку і радить не їхати до цієї країни.

Попередження з’явилося 12 травня на тлі загострення відносин між сусіднім Іраном і США.

Подробиць про те, що це за загрози, посольство США не оприлюднило.

Минулого тижня з неоголошеним візитом до Іраку приїздив державний секретар США Майк Помпео, де зустрівся з керівництвом цієї країни, щоб обговорити занепокоєння США через «зростаючу» активність Ірану.

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Останній, на думку держсекретаря США, готує «неминучі» атаки.

Тегеран відкинув цю заяву, назвавши її «психологічною війною».

Візит Помпео відбувся після того, як Вашингтон оголосив про направлення авіаносця на Близький Схід у відповідь, як заявили представники США, на загрози для американських інтересів з боку Ірану.