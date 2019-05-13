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13 Травень 2019, Київ 12:08
Новини | Міжнародні

Європейські міністри закордонних справ обговорять майбутнє ядерної угоди з Іраном

Іранська влада попереджала, що якщо учасники «ядерної угоди» протягом 60 днів не вирішать, як захистити нафтовий і банківський сектори Ірану від американських санкцій, Тегеран може відмовитися від ще кількох пунктів ядерної угоди

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Міністри закордонних справ Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися 13 травня та обговорити майбутнє ядерної угоди з Іраном. До них долучиться верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні.

«Ми будемо продовжувати підтримувати її (угоду – ред.), наскільки це можливо, за допомогою всіх наших інструментів і всієї нашої політичної волі», – сказала Могеріні.

Європейські країни заявили минулого тижня, що вони хочуть зберегти ядерну угоду з Іраном, відхилили «ультиматуми» від Тегерана та висловили жаль через санкції США.

Іранська влада попереджала, що якщо учасники «ядерної угоди» протягом 60 днів не вирішать, як захистити нафтовий і банківський сектори Ірану від американських санкцій, Тегеран може відмовитися від ще кількох пунктів ядерної угоди.

Державний секретар США Майк Помпео також зустрінеться з представниками ЄС у Брюсселі 13 травня, щоб обговорити іранське питання.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

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