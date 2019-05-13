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13 Травень 2019, Київ 07:31
Новини | Міжнародні

Держдепартамент: Помпео поїде до Брюсселя перед візитом до Росії

Це буде перший візит Майка Помпео до Росії на посаді держсекретаря США і відбуватиметься він на тлі дедалі більшої напруженості між двома країнами

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Державний секретар США Майк Помпео перед поїздкою до Росії, анонсованої раніше, поїде до Брюсселя. 13 травня він говоритиме там з європейськими лідерами про Іран й інші питання, повідомляє Державний департамент США.

За повідомленням, поїздку Помпео до Москви вирішили скасувати, при цьому він має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і головою російського МЗС Сергієм Лавровим 14 травня в Сочі.

Раніше в Держдепартаменті США повідомляли, що Помпео 13 травня мав прибути до Москви, де мав зустрітися з представниками посольства США і американської бізнес-спільноти, занепокоєної арештом у Росії останніми місяцями двох американців, серед них відомого інвестора Майкла Калві. А 14 травня держсекретар мав прибути до Сочі на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а також із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Це буде перший візит Помпео до Росії на посаді держсекретаря США і відбуватиметься він на тлі дедалі більшої напруженості між двома країнами.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що, крім американсько-російських розбіжностей щодо контролю над озброєннями, темами переговорів Помпео і Путіна будуть, зокрема, становища в Україні, Сирії, криза в Венесуелі, а також Іран – у всіх цих випадках позиції Вашингтона і Москви прямо протилежні.

Як сказав журналістам неназваний представник Держдепартаменту, «коли ми обговорюємо нашу політику щодо Росії, ми мусимо виходити з того, …що відверто визнати: Росія здійснила на світовій сцені низку агресивних і дестабілізувальних дій».

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