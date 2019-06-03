НАТО готові вітати Північну Македонію в Альянсі – Столтенберґ

Північноатлантичний Альянс «готовий вітати» Північну Македонію як свого 30-го члена, заявив під час візиту до цієї країни генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він додав, що членство в НАТО забезпечить «більшу безпеку та процвітання для всіх людей Північної Македонії». Таку заяву генеральний секретар озвучив після зустрічі з прем’єр-міністром Зораном Заєвим у Скоп’є наприкінці свого дводенного візиту.

Разом зі Столтенберґом столицю балканської країни відвідали представники 29 країн-членів Альянсу у Північноатлантичній раді (найвищого органу НАТО з ухвалення рішень). Вони провели спільну зустріч із членами уряду, аби обговорити поступ у підготовці до вступу до НАТО та відповідних реформах.

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У Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО. Протокол вже ратифікував парламент Болгарії – однієї з членів блоку.

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

12 лютого Македонія офіційно повідомила, що змінила свою назву на Північну Македонію.