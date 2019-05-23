НАТО допоможе знешкодити могильник радіоактивних відходів у Цибулевому

Аґенція НАТО з підтримки та постачання і українська інжинірингова компанії NT-Engineering підписали контракт про знешкодження так званої «брудної бомби» могильник радіоактивних відходів у селі Цибулевому, що на Кіровоградщині. Вартість проекту 1, 5 мільйона євро.

Могильник на військовому об’єкті «Цибулеве» належить до так званих – «історичних». Радіоактивні відходи, які там зберігаються, були утворені ще збройними силами СРСР і досі зберігаються на території України. ​

Як пояснюють інженери, це, по суті, «брудна бомба». І хоч вона знаходиться на охоронюваній території (військовій базі Міністерства оборони), проте несе в собі загрозу незаконного розповсюдження радіоактивних матеріалів та ризики для довкілля.

Контракт на здійснення проекту із знешкодження цього радіоктивного могильника підписали генеральний менеджер Аґенції НАТО з підтримки та постачання Пітер Домен та директор української інжинірингової компанії NT-Engineering Віталій Дем’янюк.

Контракт на ліквідацію сховища підписано

Спочатку на об’єкті проведуть радіаційне обстеження, а тоді іонізуючі джерела випромінювання вилучать і відвезуть на місце постійного безпечного захоронення. Після цього територію рекультивують та відновлять.

«Це буде чистий ліс», – сказав «Голосу Америки» очільник NT-Engineering Віталій Дем’янюк.

За його словами, такий же проект його компанія у співпраці з Трастовим Фондом НАТО уже успішно виконала на військовому об’єкті у селищі міського типу Вакуленчук на Житомирщині. Тоді, вперше в історії України, сховище радіоактивних відходів було переведене в стан «грінфілду» – зеленої галявини.

Що ж до ліквідації могильника в Цибулевому, то проект буде реалізований упродовж 18 місяців , його вартість становить 1,5 млн євро.

Основними донорами проекту виступили Німеччина і Норвегія.

«Важливо, що з допомогою цього проекту ми робимо внесок у кращу екологію України. А з другого боку, це буде внесок у кращі стосунки між Україною і НАТО» , – сказав «Голосу Америки» генеральний менеджер Аґенції НАТО з підтримки та постачання Пітер Домен.

Як він підкреслив на церемонії підписання контрактних документів, проект із захоронення радіоактивних відходів в Україні – один із пріоритетів у рамках практичної співпраці між Україною і НАТО.

Пітер Домен

«Результативне завершення проектів на Житомирщині і Кіровоградщині та досвід, отриманий під час їхньої реалізації, допоможе зробити наступний крок для ліквідації інших могильників та місць зберігання радіоактивних відходів на території України», – зазначив представник Альянсу.

Наступним у черзі на знешкодження називають «історичний» радіоактивний могильник у селищі Делятин на Івано-Франківщині.

Збройні Сили колишнього СРСР залишили в різних регіонах України сховища радіоактивних відходів. Допомоги з ліквідацією цих могильників Україна запросила у НАТО. Перший пілотний проект був успішно здійснений протягом 2016-2017 років.