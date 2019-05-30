Єврокомісія рекомендує почати переговори щодо вступу в ЄС з Північною Македонією та Албанією

Європейська комісія 29 травня рекомендувала якнайшвидше почати переговори про вступ до Європейського союзу Північної Македонії та Албанії, зазначивши, що обидві балканські країни провели необхідні реформи.

Рекомендація була частиною щорічного звіту про стан виконання вимог ЄС у шести країнах-претендентах на членство. Окрім Північної Македонії та Албанії, це Боснія і Герцеговина, Косово, Сербія та Туреччина.

Комісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган привітав зміну назви Північною Македонією та завершення багаторічної суперечки з Грецією з цього приводу. Хан також відзначив реформу системи правосуддя в Албанії.

Ган підкреслив, що країни ЄС повинні почати переговори про приєднання з цими двома державами, оскільки Брюссель має дотримуватися своїх зобов’язань і позитивно реагувати на виконання вимог.

Міністри закордонних справ ЄС повинні обговорити це питання в Люксембурзі 18 червня, але дипломатичні джерела повідомили Радіо Свобода, що держави-члени не мають одностайної думки з цього питання. За їх словами, Франція і Нідерланди не хочуть давати зелене світло переговорам до кінця року, але потенційно можуть дозволити перемовини з Північною Македонією. Категорично проти цього розширення виступає Італія.

Головний дипломат ЄС Федеріка Моґеріні попередила членів блоку, що відсутність реакції Брюсселю на об’єктивний прогрес завдасть шкоди довірі до ЄС і може серйозно завадити подальшим реформам у країнах-кандидатах.