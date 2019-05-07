Папа Франциск у Скопʼє висловив підтримку євроінтеграції Північної Македонії

Глава Католицької церкви папа Римський Франциск під час одноденного візиту до Північної Македонії висловив підтримку процесу євроінтеграції цієї країни. Він зустрівся з політичними лідерами, очільниками релігійних громад і представниками громадянського суспільства і відслужив літургію на центральній столичній площі.

Папа прибув до малої балканської країни в значний для неї момент, невдовзі після зміни її історичної назви та після президентських виборів, на яких переміг проєвропейський кандидат Стево Пендаровський. Зміна назви держави на підставі угоди з сусідньою Грецією відкрила шлях для швидшої євроінтеграції країни, яку Афіни гальмували від часу проголошення македонської незалежності 1991 року.

Звертаючись до урядовців, членів їхній сімей, дипломатів та представників неурядових організацій, папа сказав: «Ваша країна є мостом між Сходом і Заходом, це місце, де зливаються численні культурні течії, де обʼєднуються численні характеристики цього регіону». Він нагадав візантійське й османське минуле, монументальні замки на горах і мальовничі іконостаси в старих церквах, які свідчать про присутність християнства ще від апостольських часів. Культурне багатство віддзеркалює найціннішу й найзначнішу спадщину країни – її багатонаціональний та мультирелігійний характер».

Солідарне й гуманне ставлення до біженців

Папа зазначив, що в цій країні разом живуть православні, мусульмани, католики, євреї й протестанти, та що македонці, албанці, серби, хорвати й інші разом створюють мозаїку, в котрій кожний камінчик необхідний для оригінальності й краси цілої мозаїки.

Нагадавши солідарне й гуманне ставлення країни до біженців, які через її територію прямують до країн Європи, папа Франциск закликав громадян Північної Македонії далі йти розпочатим шляхом, будувати спільне майбутнє й перетворити країну на маяк миру, гостинності й інтеграції.

Премʼєр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв сказав, що візит папи став заохоченням для всіх громадян, щоби стали кращими людьми, щоби допомагали один одному, щоби дивилися на позитивний бік речей, щоби будували дружбу й зберігали дух приязні. Цей візит став утвердженням країни перед цілим світом, сказав голова уряду й нагадав, що саме в Скопʼє народилася відома монахиня мати Тереза, котра стала символом толерантності й солідарності.

Папа Франциск відвідав Меморіальний дім матері Терези, котру саме він 2016 року проголосив святою, він поклав квіти до її памʼятника й вклонився перед ним.

Візит папи – поштовх для духовного й загального відродження

Киро Стоянов, римо-католицький єпископ й екзарх для католиків візантійського обряду, висловив упевненість, що візит і слова папи стануть поштовхом до духовного й загального відродження македонського суспільства та що цей візит допоможе громадянам країни збагнути, що всі вони як люди і як віряни відповідальні за розбудову миру й щасливого майбутнього.

Північна Македонія має 2,5 мільйона мешканців – приблизно три чверті з них православні, 25 відсотків є етнічними албанцями, переважно мусульманами. В цій країні є й невелика громада римо-католиків й греко-католиків – приблизно 15 тисяч людей.

Папа Франциск відправив літургію на центральній площі Скопʼє, в якій взяли участь приблизно півтора десятка тисяч місцевих вірян і з регіону. Після богослужіння він провів екуменічну й міжрелігійну зустріч з молоддю, а згодом – із священиками та членами їхніх сімей.

Північна Македонія стала 42-ю країною, котру папа відвідав від 2013 року, коли він очолив Католицьку церкву. Його візит був присвячений 25-й річниці від запровадження дипломатичних відносин між Північною Македонією й Святим Престолом (Ватиканом). Сербія і Чорногорія залишаються єдиними країнами в регіоні, які ще ніколи не відвідав глава Католицької церкви папа Франциск.