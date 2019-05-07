Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 11:14
Новини | Міжнародні

Папа Римський вперше приїхав до Північної Македонії

Папа Римський відвідує Північну Македонію в межах триденного візиту до балканських країн

Дивитись коментарі

Папа Римський Франциск вперше приїхав до Північної Македонії.

Франциск проведе день у столиці Скоп’є, де він має зустрітися із президентом та прем’єром перед проведенням служби на головній площі міста.

Папа також планує зустрітися з релігійними лідерами на меморіалі, присвяченому Матері Терезі, яка народилася у 1910 році в Скоп’є. Згодом вона відправилася до міста Калькутта в Індії, де допомагала бідним та хворим. Франциск канонізував її у 2016 році.

Папа Римський відвідує Північну Македонію в межах триденного візиту до балканських країн. Державний секретар МЗС Північної Македонії Віктор Дімовські заявив, що приїзд Франциска відбувається в ключовий момент для історії країни, яка перебуває на шляху до членства в НАТО та Європейському союзі.

Північна Македонія піднімає прапор НАТО на спеціальній церемонії – відео
Embed
Північна Македонія піднімає прапор НАТО на спеціальній церемонії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Населення Північної Македонії складають здебільшого православні християни. Водночас тут мешкає велика кількість етнічних албанських мусульман, які складають близько чверті всього 2,5-мільйонного населення країни, та близько 15 тисяч католиків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG