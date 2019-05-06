Папа закликав Європу покращити життя людей на сході, щоб вони не мігрували на захід

Папа Франциск, перебуваючи у Болгарії, звернув увагу на проблеми матеріальної нерівності, низької народжуваності та еміграції, які призвели до скорочення населення у багатьох країнах Східної Європи, включно з Україною.

Глава католицької церкви, який перебуває на Балканах, у неділю в Болгарії закликав політиків та уряди створити умови, в яких молодь не відчувала б потреби залишати рідні країни у пошуках кращого життя.

Болгарія, як і багато інших країн Європи, вимушена давати раду тому, що може бути названо лише як нова зима: демографічна зима, що опустилася крижаною завісою

За даними ООН, населення Болгарії зменшується найшвидшими темпами у світі.

Папа також закликав болгар «відкрити серця» до іммігрантів, «які стукають вам у двері».

Болгарія, переважно православна країна, де католики становлять лише 1%, залишається найбіднішою державою Європейського союзу, куди вона вступила 2007 року.

Вступ до ЄС і певне підвищення рівня життя не зупинило масову еміграцію: понад 2 мільйони болгарських громадян виїхали на Захід з часу падіння комуністичної влади в тій країні, де населення зараз сягає лише 7 мільйонів.

«Болгарія, як і багато інших країн Європи, вимушена давати раду тому, що може бути названо лише як нова зима: демографічна зима, що опустилася крижаною завісою на велику частину Європи, внаслідок зменшення віри у майбутнє», – цитує Reuters промову папи в президентському палаці в Софії.

Папа Франциск закликав Болгарію «намагатися створити умови, які заохочували б молодь вкладати свою енергію і планувати майбутнє, особисте та свої родини, знаючи, що на батьківщині вони матимуть можливість жити гідно».

Після Болгарії папа Римський у понеділок відвідує сусідню Північну Македонію, де більшість населення також становлять православні християни, але звідки походить мати Тереза.

Католицька церква 2016 року проголосила святою матір Терезу – католицьку черницю, яка присвятила життя допомозі найзлиденнішим людям в Індії.

Мати Тереза народилася в албанській родині у місті Скоп’є 1910 року, коли ті землі були ще частиною Османської імперії.

Загоєння 1000-річного розколу

Одним із завдань свого візиту до Болгарії та Північної Македонії папа Римський назвав налагодження діалогу між Католицькою і Православною церквою, які розділилися 1054 року.

У неділю папа Франциск зустрівся з патріархом Болгарської православної церкви Неофітом, але болгарські священики відхилили пропозицію проведення спільних богослужінь чи молитов.

У Північній Македонії папа намагатиметься не проводити офіційної зустрічі з главою місцевої православної церкви, що проголосила автокефалію 1967 року, але яку не визнають інші православні церкви.

У Північній Македонії, населення якої трохи перевищує два мільйони, переважають православні християни та мусульмани, і там нараховують лише 15 тисяч католиків.

Це перший візит папи Римського в країну після нещодавньої зміни назви держави з метою залагодження історичної суперечки з сусідньою Грецією.