Православна церква Болгарії відмовилася від спільного богослужіння з папою Франциском

Синод Болгарської православної церкви відкинув можливість проведення спільного богослужіння з папою Римським Франциском, який 5 травня прибув у Болгарію із візитом, в рамках якого він також має відвідати Північну Македонію.

Понтифік має намір зустрітися з невеликою католицькою спільнотою в Болгарії і відвідати центр біженців неподалік від Софії.

Франциск і Ватикан сподівалися на проведення спільної «молитви за мир» на площі в Софії 6 травня.

Водночас синод місцевої православної церкви заявив: «Хочемо наголосити, що будь-яка форма спільного літургійного чи молитовного служіння, а також носіння літургійного одягу для нас є неприйнятною, оскільки святі канони цього не дозволяють».

Натомість православна церква вирішила послати дитячий хор на подію, на якій буде присутній також один із мусульманських лідерів Софії.

5 травня папа Франциск також має намір зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим.

Болгарська православна церква є єдиною православною церквою, яка не захотіла брати участь у роботі комісії, що прагне поліпшити діалог із Римо-католицькою церквою, яка має близько 44 тисяч прихильників у Болгарії.

Прем’єр-міністр Борисов привітав візит понтифіка, сказавши, що це «відображає його інтерес до мирного економічного розвитку Балкан».

Папа Франциск під час нинішньої поїздки також відвідає Північну Македонію, де вшанує пам’ять покійної матері Терези, яка народилася в 1910 році в Скоп’є.