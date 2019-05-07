Під час короткого апостольського візиту до Північної Македонії папа Римський Франциск віддав данину пам'яті і поваги уродженці Скоп'є – матері Терезі. Він поклав квіти до пам'ятника засновниці ордена сестер-місіонерок любові і помолився. Батьки майбутньої покровительки бідних і хворих, лауреата Нобелівської премії миру, були етнічними албанцями і католиками. Їхня донька із 16 років присвятила себе чернечому служінню спочатку в Ірландії, а потім в Індії, де і стала Терезою Калькуттською. Нині орден сестер-місіонерок любові, заснований нею в середині минулого століття, діє по всьому світу, в першу чергу в районах стихійних і гуманітарних лих. Колишні глава Римо-католицької церкви Іван Павло II зарахував матір Терезу до лику блаженних, а папа Франциск завершив процес канонізації. (Відео Reuters)