У Брюсселі Зеленський задекларує курс України на ЄС і НАТО – речниця

Речниця президента України Юлія Мендель вказала на основну мету візиту Володимира Зеленського до Брюсселя 4-5 червня.

«Завтра президент Володимир Зеленський розпочне свій перший закордонний візит до Брюсселя, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію – курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію», – повідомила Мендель.

За її словами, Володимир Зеленський зустрінеться з посадовцями ЄС і НАТО – генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Мендель додала, що президент сподівається на продовження підтримки України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією, а також на фінансову й технічну допомогу в запровадженні реформ.

Раніше в Адміністрації президента повідомляли, що Володимир Зеленський 4-5 червня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де відвідає інституції ЄС і НАТО. Тоді повідомлялося, що Зеленський має намір поінформувати партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорити шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, а також обмінятися думками з лідерам ЄС і Альянсу щодо подальших ключових реформ в Україні.