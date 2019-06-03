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03 Червень 2019, Київ 19:30
Новини | Політика

У Брюсселі Зеленський задекларує курс України на ЄС і НАТО – речниця

Президент України Володимир Зеленський

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Речниця президента України Юлія Мендель вказала на основну мету візиту Володимира Зеленського до Брюсселя 4-5 червня.

«Завтра президент Володимир Зеленський розпочне свій перший закордонний візит до Брюсселя, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію – курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію», – повідомила Мендель.

За її словами, Володимир Зеленський зустрінеться з посадовцями ЄС і НАТО – генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Мендель додала, що президент сподівається на продовження підтримки України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією, а також на фінансову й технічну допомогу в запровадженні реформ.

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Володимир Зеленський летить до Брюсселя наступного тижня – джерела

Раніше в Адміністрації президента повідомляли, що Володимир Зеленський 4-5 червня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де відвідає інституції ЄС і НАТО. Тоді повідомлялося, що Зеленський має намір поінформувати партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорити шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, а також обмінятися думками з лідерам ЄС і Альянсу щодо подальших ключових реформ в Україні.

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