Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Червень 2019, Київ 16:30
Події

Зеленський їде до США на запрошення Трампа: плани, наміри, сподівання

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона. Дату візиту Зеленского до США поки не називають.

У «Вашій Свободі» говоритимуть про сподівання на цю поїздку українського президента, та можливі її результати. Гості програми: експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, економіст, співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко; міністр закордонних справ України у 2007- 2009 роках Володимир Огризко.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG