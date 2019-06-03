Зеленський їде до США на запрошення Трампа: плани, наміри, сподівання

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона. Дату візиту Зеленского до США поки не називають.

У «Вашій Свободі» говоритимуть про сподівання на цю поїздку українського президента, та можливі її результати. Гості програми: експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, економіст, співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко; міністр закордонних справ України у 2007- 2009 роках Володимир Огризко.