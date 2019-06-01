Трамп запросив Зеленського до Вашингтона – АП

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона, повідомляє Адміністрація президента.

Також, за повідомленням, Зеленський прокоментував проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», представлений напередодні у Палаті представників Конгресу США, і назвав його «важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн».

Водночас прес-служба американського президента наразі про таке запрошення не повідомляла.

Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив про підготовку візиту Зеленського до Франції та його зустрічі з президентом Емманюелем Макроном.