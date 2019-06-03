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03 Червень 2019, Київ 19:29
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Зеленський їде до США на запрошення Трампа

Зеленський їде до США на запрошення Трампа
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона. Дату візиту Зеленского до США поки не називають. Яких результатів очікувати від такого візиту? Про це йшлося в ефірі передачі «Ваша Свобода», в якій взяли учась: експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, економіст, співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко та міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.

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