У Конгресі США представили проект закону про посилення підтримки незалежності України

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів представили проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», повідомляє посольство України в США.

За даними дипломатичного представництва, проект передбачає посилення обороноздатності України, зокрема передачу їй озброєнь, продаж летальної оборонної зброї і допомогу в протидії кібератакам Росії.

«Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами. Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів», – повідомляють у посольстві.

За даними посольства, серед авторів законопроекту – як республіканці, так і демократи: конгресмени від Демократичної партії Еліот Енгель і Віліам Кітінг та їхні колеги-республіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер.

Після початку російської агресії проти України у Криму та на Донбасі в 2014 році Сполучені Штати неодноразово висловлювали підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також надавали допомогу українському оборонному сектору.