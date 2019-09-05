Поліція наразі не кваліфікувала інцидент із автомобілем невістки Гонтаревої

Поліція чекає інформацію від рятувальників для правової кваліфікації інциденту з автомобілем невістки колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, який згорів уночі, повідомила поліція Києва в коментарі Радіо Свобода.

«Подія сталася в Голосіївському районі столиці. На місці події працювала слідча оперативна група управління поліції. Власник – потерпіла жінка 1988 року народження. Чекаємо інформації від рятувальників для правової кваліфікації події», – розповіли в пресслужбі столичної поліції.

Зранку 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої.

За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку.

Гонтарева очолювала НБУ у 2014-2018 роках.