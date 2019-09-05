В НБУ заявляють про «психологічний та фізичний тиск» на ексголову Гонтареву

Останні події, які сталися з колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтаревою та її родиною, можуть свідчити про наявність «організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску», заявляють у Нацбанку.

Таким чином у НБУ прокоментували нещодавню ДТП за участю Гонтаревої – на неї, за її власним повідомленням, наїхала машина в Лондоні. Крім того, зранку 5 вересня ексочільниця регулятора повідомила про підпал машини своєї невістки в Києві.

«Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання», – йдеться в заяві центрального банку.

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За повідомленням, керівництво НБУ просить правоохоронні органи з проханням забезпечити оперативне неупереджене розслідування цих подій та «притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров’я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку».

Зранку 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої. У поліції інцидент наразі не кваліфікували.

За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню – журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.