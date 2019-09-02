НБУ знизив офіційний курс гривні на 12 копійок

Гривня 3 вересня ослабне на 12 копійок – такі дані Національного банку.

Згідно з ними, офіційний курс 3 вересня становитиме 25,26 гривні за долар проти 25,14 2 вересня.

За даними профільного сайту «Мінфін», торги на мжбанківському ринку 2 вересня почалися з позначки 25,16 гривні за долар при покупці і 25,23 – при продажу, а завершилися на 25,28-29 гривні.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.