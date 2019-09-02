Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Вересень 2019, Київ 19:40
Новини | Економіка

НБУ знизив офіційний курс гривні на 12 копійок

За даними НБУ, офіційний курс 3 вересня становитиме 25,26 гривні за долар

Дивитись коментарі

Гривня 3 вересня ослабне на 12 копійок – такі дані Національного банку.

Згідно з ними, офіційний курс 3 вересня становитиме 25,26 гривні за долар проти 25,14 2 вересня.

За даними профільного сайту «Мінфін», торги на мжбанківському ринку 2 вересня почалися з позначки 25,16 гривні за долар при покупці і 25,23 – при продажу, а завершилися на 25,28-29 гривні.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG