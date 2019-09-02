Українській гривні виповнюється 23 роки

2 вересня українській гривні виповнюється 23 гривні. Про це повідомили у Національному банку України.

Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.

Грошова реформа тривала всього два тижні. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (мільйон карбованців дорівнював одній гривні). На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало понад 338 трильйонів карбованців.

Зараз у готівковому обігу країни перебуває понад 393 мільярдів гривень.