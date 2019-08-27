Спекулянти намагалися «розігріти ринок» у парі гривня-долар – «Мінфін»

На українському міжбанківському валютному ринку в першу торговельну сесію після триденних вихідних відбулася спроба гри на послаблення гривні, повідомляє сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«На торгах по долару після недовгої спроби спекулянтів розігріти ринок та підтягнути курс почали виходити основні продавці, що придавило котирування», – ідеться в повідомленні.

На старті торгів котирування сягали 25 гривень 18–22 копійки за долар, але вже станом на 12:00 вони становили 25 гривень 15–18 копійок за одиницю американської валюти.

Національний банк України встановив опівдні 27 серпня довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 17 копійок за долар.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.