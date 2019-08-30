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30 Серпень 2019, Київ 13:39
Новини | Економіка

Гривня знову посилюється на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення на рівні 25 гривень 15 копійок за долар, це на вісім копійок менше за офіційний курс на 30 серпня

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Українська національна валюта знову наближається до річного максимуму в парі з доларом США. На українському міжбанківському валютному ринку в останню лютню сесію станом на 12:00 котирування становили 25 гривень 12–14 копійок за одиницю американської валюти, це на сім копійок менше, ніж на закритті торгів 29 серпня.

«Торги по долару на 12-ту годину на піку активності. Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при невеликій перевазі пропозиції над попитом», – інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення на рівні 25 гривень 15 копійок за долар, це на вісім копійок менше за офіційний курс на 30 серпня.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.

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