Гривня знову посилюється на міжбанку

Українська національна валюта знову наближається до річного максимуму в парі з доларом США. На українському міжбанківському валютному ринку в останню лютню сесію станом на 12:00 котирування становили 25 гривень 12–14 копійок за одиницю американської валюти, це на сім копійок менше, ніж на закритті торгів 29 серпня.

«Торги по долару на 12-ту годину на піку активності. Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при невеликій перевазі пропозиції над попитом», – інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення на рівні 25 гривень 15 копійок за долар, це на вісім копійок менше за офіційний курс на 30 серпня.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.