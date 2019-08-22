Гривня знову штурмує трирічний максимум на міжбанку

Гривня на міжбанківському валютному ринку знову зміцнюється до рівнів, які фіксувалися наприкінці липня і були рекордними для національної валюти за останні три з половиною роки.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 5 копійок за долар. Це на 15 копійок менше за офіційний курс на 22 серпня і лише на три копійки більше від рекордного значення, зафіксованого 1 серпня.

Котирування міжбанку станом на 12:00 ще нижчі – 25 гривень 0–3,5 копійки.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит, що продовжує тиснути на курс. НБУ, за словами учасників ринку, вже з'являвся на ринку з викупом чергових 20 мільйонів доларів, що й утримує котирування валюти від подальшого просідання», – вказують фахівці сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.