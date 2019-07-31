Зміцнення гривні щодо долара не є критичним – голова НБУ

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, що зміцнення гривні щодо долара США не є надмірними.

«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і то що зараз відбувається межує зі злочинною халатністю на посаді».

«Недооцінена гривня – найцінніший ресурс, який потрібно використовувати для: накопичення резервів, зниження ставок, скасування всіх адміністративних обмежень, запровадження повної свободи руху капіталу в країні. Замість цього їй абсолютно бездарно дають зміцнюватися», – наголосив Сульжик.

«Мінфін говорить про курс вже пару місяців у контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо», – вказала Оксана Маркарова під постом Сульжика.

Національний банк України встановив на 1 серпня курс 25 гривень 2 копійки за долар США. Це рекордне з січня 2016 року значення на сім копійок менше за офіційний курс на 31 липня. Своїми діями на торгах міжбанківського валютного ринку регулятор дав зрозуміти, що чинитиме опір посиленню національної валюти нижче за 25 гривень за долар.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.