Гривня посилилася ще на 7 копійок щодо долара – курс НБУ

Національний банк України встановив на 1 серпня курс 25 гривень 2 копійки за долар США. Це на сім копійок менше за офіційний курс на 31 липня, але на чотири копійки більше від оприлюдненого опівдні довідкового значення курсу.

Своїми діями на торгах міжбанківського валютного ринку регулятор дав зрозуміти, що чинитиме опір посиленню національної валюти нижче за 25 гривень за долар.

На міжбанківському валютному ринку до 11:00 котирування встановилися на рівні 24 гривні 94–97 копійок, але після виходу на ринок НБУ, який викупив весь надлишок долара, попит став переважати пропозицію, станом на 15:00 торги відбувалися на рівні 25 гривень 8–11,5 копійки, вказує сайт «Мінфін».

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.