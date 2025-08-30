Поліція: у Парубія стріляли близько 8 разів, особу вбивці ще не встановили

У загиблого політика й громадського діяча Андрія Парубія вистрілили близько восьми разів, повідомили правоохоронці під час брифінгу 29 серпня.

За даними поліції, особу злочинця наразі ще не встановили.

Голова нацполіції області Олександр Шляховський повідомив, що нині вивчаються питання щодо того чи погрожували Парубію та чи були у самого політика підозри.

На брифінгу повідомили, що злочин «ретельно планувався», розслідування проводять спільно поліція, СБУ та прокуратура.

«Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. На даний час зброя не встановлена», – зазначили у поліції.

У прокуратурі кажуть, що не мають відомостей, чи пов'язане вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з вбивством Парубія. Серед низки версій, які розглядаються, зокрема є політичний мотив та вірогідна причетність Росії.

Говорячи про опубліковане в мережі відео з моментом вбивства Андрія Парубія керівник Львівської облпрокуратури Микола Мерет сказав, що нині підготовлені матеріали щодо внесення в ЄРДР з приводу несанкціонованого витоку в телеграм-канали. В рамках окремого провадження буде надана оцінка діям людини, яка вірогідно причетна до витоку інформації з камери відеоспостереження.

У Львові оголосили спецоперацію «Сирена» через вбивство політика й громадського діяча Андрія Парубія, заявив Офіс генерального прокурора 30 серпня.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді.

Учасника Революції Гідності, політика, колишнього народного депутата й спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Голова Львівської області Максим Козицький повідомив, що в області тривають розшуки стрілка.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.