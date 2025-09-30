У СБУ повідомили про обмеження доступу до судових рішень у справі Парубія

Слідство обмежило публічний доступ доступ до судових рішень у справі про вбивство народного депутата України, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, пояснюючи це необхідністю захисту слідства і учасників провадження, повідомила пресслужба Служби безпеки України в коментарі «Українській правді».

«Розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження», – заявили в СБУ і додали, що через це слідчий ухвалив рішення обмежити публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень у цьому провадженні.

«Це зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства», – йдеться в коментарі СБУ, що з’явився після того, як низка ЗМІ 30 вересня помітили, що з судового реєстру зникли згадки про справу Парубія.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова.

2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі».

При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

У СБУ раніше заявляли, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби».

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство розслідують за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

