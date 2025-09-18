Рада звернулася до президента щодо присвоєння Парубію звання Героя України

Верховна Рада звернулася до президента щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) українському політику і громадському діячу Андрію Парубію.



230 народних депутатів підтримали звернення до президента, «проти» був один депутат, ще 55 не голосували.

Цей документ ініціювали 67 народних обранців.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія - учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова.

2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі».

При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.