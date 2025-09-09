Зброю, з якої вбили Парубія, ще не знайдено – прокуратура

На сьогодні не знайдена зброя, з якої 30 серпня цього року було вбито українського політика і громадського діяча Андрія Парубія. Про це Радіо Свобода 9 вересня повідомив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець.

«Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості», – каже Уманець.

На місці злочину знайдені вісім гільз. Чотири влучили в тіло політика. 1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. Він зізнався у скоєному, і причиною назвав помсту. Мовляв, його син з 2023 року вважається безвісти зниклим.

Але колишня дружина підозрюваного заявила, що син пішов воювати добровольцем і не спілкувався з батьком, що вони сильно посварилися, коли син вирішив піти захищати Україну, що взагалі тато не цікавився сином. Те, що син не підтримував стосунки з татом, розповіли і військовослужбовці-побратими.

Галицький районний суд Львова перекваліфікував злочин на умисне вбивство. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) та статті 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) Кри України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

«Після того, як було затримано вбивцю пана Парубія, він надав свідчення, з яких ми зробили висновок, що його мотив, його умисел був направлений саме на вбивство державного діяча, на замах на його життя. І тому, відповідно, було ухвалене процесуальне рішення про зміну правової кваліфікації цього кримінального правопорушення. Наразі він не змінював своїх свідчень», – говорить заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець.

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де жив підозрюваний.

«Ми проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Проживав він в одному місці, де зберігав транспортний засіб. Дуже великий масив інформації, яку треба опрацьовувати, в тому числі перевірка всіх версій. Із ключових – це особиста помста, помста або вбивство. Я не думаю, що у потерпілого були якісь особисті стосунки з підозрюваним, щоб вкласти в основу версії про особисті якісь стосунки», – каже заступник керівника Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами кримінальної справи, під час обшуку в квартирі підозрюваному знайшли боєприпаси та військові відзнаки, два піротехнічні вироби, 50 гільз та 85 контейнерів для пластикових гільз. Також були вилучені аркуш із витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металеві зірочки.

52-річному підозрюваному Михайлові Сцельнікову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.