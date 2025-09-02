Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія назвав мотив своїх дій. Суд у Львові

Перед початком засідання підозрюваний Михайло Сцельніков визнав свою провину і заявив, що напад на Парубія – це була його особиста помста українській владі. І що він хоче якнайшвидше отримати вирок, бути обміняним, поїхати до Росії, щоби шукати там тіло свого сина.



Як з'ясувало Радіо Свобода, це підтвердили військовослужбовці, які знали воїна Михайла-Віктора з позивним «Лемберг», син підозрюваного з ним не спілкувався. Батьки були давно розлучені. У сина і тата були різні погляди на війну.