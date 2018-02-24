LIVE | Фінал національного відбору «Євробачення-2018»

24 лютого Україна обере представника на пісенний конкурс «Євробачення-2018».

Початок фіналу національного відбору о 19:00.

Прямий ефір онлайн можна дивитися тут:

Членами журі Національного відбору «Євробачення-2018» є Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken). Ведучим – Сергій Притула.

Попередній пісенний конкурс «Євробачення» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться «Євробачення-2018».