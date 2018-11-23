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23 Листопад 2018, Київ 21:38
Новини | Суспільство

Дитяче Євробачення: стартує онлайн-голосування за учасників конкурсу

Фінал конкурсу відбудеться 25 листопада у Мінську

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О 21:00 23 листопада на офіційному сайті дитячого Євробачення розпочинається онлайн-голосування за учасників пісенного конкурсу, фінал якого відбудеться 25 листопада у Мінську.

Як йдеться в повідомленні на сторінці заходу, голосувати можна до 17:00 25 листопада – при чому голосувати можна за кількох улюбленців (від трьох до п’яти), навіть за представника своєї країни.

Другий етап онлайн-голосування розпочнеться одразу після виступу останнього конкурсанта у фіналі і триватиме 15 хвилин.

Україну на дитячому Євробаченні з піснею Say Love представляє одинадцятирічна Дарина Красновецька.

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