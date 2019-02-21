LIVE | «Євробачення 2019» і українські гастролери до Росії

Двоє учасників українського відбору на Євробачення, Maruv та гурт Yuko, не приховують, що їздять на гастролі до Росії. До того ж, учасниця Yuko Юлія Юріна є громадянкою Росії. Ця інформація збурила соцмережі. А віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що краще тоді зовсім не відправляти на Євробачення учасника від України. Мовляв, не доведеться пояснювати, що «насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація».

Учасники програми Ваша Свобода: Євген Рибчинський, народний депутат України; Яна Прядко, музичний продюсер. Ведучий: Віталій Портников.