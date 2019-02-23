На «Євробачення» від України поїде MARUV

У фіналі національного відбору «Євробачення» перемогла співачка MARUV із піснею Siren song.

За результатами суддівського голосування, найбільше балів здобув гурт Freedom Jazz.

Співачку MARUV критикували в Україні за участь в конкурсах та гастролях в Росії. У 2015 році вона виступала на пісенному конкурсі «Новая волна» в Сочі. Минулого року виступала на Чемпіонаті світу з футболу в Російській Федерації, а також брала участь у шоу «Вечерній Ургант» на російському пропагандистському «Першому каналі». На 6 квітня у неї запланований виступ у Москві, а на 12 квітня - в Санкт-Петербурзі.

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко розкритикував українських музикантів, які виступали на гастролях у Росії і беруть участь в українському національному відборі на «Євробачення».

Співачка Анна Корсун, чиїм сценічним псевдонімом є MARUV, заявила, що «кожен вибирає свій спосіб, як нести мир».

За право представляти Україну у фіналі 23 лютого змагалися шестеро учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.